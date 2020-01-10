"Если турецкая сторона согласится ввести принцип двойного назначения на маршруте Новосибирск — Анталья с семью частотами, закрепленными за вторыми назначенными авиакомпаниями обеих сторон, российская сторона готова предоставить турецкому перевозчику право осуществлять полеты над территорией России с использованием системы транссибирских маршрутов на линии Стамбул — Улан-Батор — Стамбул при условии заключения коммерческого соглашения с российским перевозчиком в пределах конкретных частотных ограничений, установленных пунктом 3 Меморандума о взаимопонимании от 4 мая 2013 года", — говорится в письме главы департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светланы Петровой в адрес и.о. директора главного управления гражданской авиации Минтранса Турции Бахри Кесиджи от 20 декабря.

В ответном письме от 23 декабря представитель турецкого Минтранса дает согласие на такое предложение российского ведомства.

По данным сайта аэропорта "Толмачево", в зимнем расписании рейсы из Новосибирска в Анталью не выполняются. В летнем расписании полеты по этому маршруту планирует запустить S7. Прямые рейсы Стамбул — Улан-Батор выполняет Turkish Airlines.

Система транссибирских маршрутов предполагает беспосадочные полеты из Европы в Азию над Сибирью. За ее использование РФ с 1970-х годов взимает с иностранных авиакомпаний платежи: их размер не раскрывается, по неофициальным данным, это сотни миллионов долларов в год. Большую часть "транссибирских роялти" получает "Аэрофлот", часть денег достается Росавиации на поддержку летных училищ.