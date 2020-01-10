"Со 2 по 8 января 2020 года учащиеся образовательных учреждений Российской Федерации смогли посетить 12 государственных и 56 муниципальных музеев Московской области бесплатно. За шесть дней подмосковные музеи посетили около 30 тысяч школьников России", — приводятся в сообщении слова министра культуры Московской области Елены Харламовой.

В пресс-службе отмечают, что цель акции — популяризация культурного наследия Москвы и Подмосковья, формирование у молодого поколения целостного понимания истории российского государства, воспитание патриотического духа.

"Для прохода в музей участнику культурно-просветительской акции "Музей — детям" выдавался бесплатный билет, предоставляющий право разового посещения музея Московской области", — уточняется в сообщении.