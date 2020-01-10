"На неопределенный период приостановлена деятельность Bek Air", — сказал Скляр журналистам в пятницу.

"Дальнейшая покупка билетов этой авиакомпании — как минимум рискованна", — добавил он.

Скляр также отметил, что, если билеты были куплены заранее, их можно вернуть, либо обратиться в судебные органы для разрешения вопроса.

Как сообщалось, Авиационная администрация Казахстана приостановила сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air после того, как ее самолет потерпел крушение близ Алматы.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы — Нур-Султан 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

При крушении погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадали 67 человек, 49 из которых были госпитализированы. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

По факту крушения самолета МВД Казахстана ведет досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства" Уголовного кодекса республики.