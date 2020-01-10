Как сообщалось, управляющая аэропортом Стамбула компания Istanbul Grand Airport (IGA) запретила с 1 января 2020 года встречать прибывающих пассажиров в терминале с табличками с названием туркомпании или фамилиями путешественников.

"Запрет на использование табличек при встрече в аэропорту был введен для борьбы с нелегальными таксистами, предлагающими некачественные услуги по завышенным ценам, однако такая мера негативно отразится на удобстве встречи организованных туристов и их ориентировании по проходу к транспорту", — сказал он.

По словам Толчина, общемировая практика учитывает потребности для встречи туристов, и многие аэропорты мира, наоборот, стараются создать для DMC-компаний условия для комфортной и безопасной встречи гостей, размещая в аэропортах официальные стойки туроператоров.

"За неделю до дат пиковой нагрузки на Новый год партнерские принимающие компании в Стамбуле проинформировали нас о введении запрета на таблички в зоне встречи аэропорта. Поэтому с нового года туристов встречают работники в фирменной одежде с логотипом компании. Жалоб от туристов пока нет", — уточнили в пресс-службе "Интуриста".

Ситуацией недовольны и в Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB), где назвали это "ударом по въездному туризму". "В среду в Стамбуле состоялась встреча представителей TÜRSAB с управляющей компанией IGA. В ближайшее время ждем информации и решения ситуации", — сказали в "Интуристе".