"За первую неделю 2020 года мы уже успели получить от столичных предпринимателей более 1,5 тысяч деревьев. При этом число желающих подарить обитателям зоопарка новогоднюю ель или сосну растет день ото дня. Мы очень рады, что нераспроданные елки не отправляются на свалку, а получают вторую жизнь в вольерах наших животных и могут быть очень полезны", — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она пояснила, что для одних зверей ели и сосны — это любопытный предмет, который можно исследовать, для других — вкусная добавка в ежедневный рацион. Помимо этого, дикие кошки любят использовать деревья, чтобы точить когти. Голубые бараны, дагестанские туры и овцебыки не только лакомятся полезной хвоей, но и чешут о древесные стволы свои рога.

Среди любителей полакомиться еловыми ветками винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары, альпаки и представители некоторых других видов. Хвоя содержит много ценных биологических компонентов, также она богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами.

Прием нераспроданных новогодних деревьев стал традицией для зоопарка еще с 2012 года. Подобная практика существует во многих европейских и американских зоопарках.

Передать елку или сосну в дар могут только компании, а вот от частных лиц деревья не принимаются, поскольку ели, использовавшиеся в качестве новогоднего декора, могут быть потенциально опасны для животных. На их ветках нередко остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега. Кроме того, простоявшие долгое время в помещении деревья теряют свои аромат и становятся малопривлекательными для животных.

Прием новогодних деревьев продлится до 15 января.