"Туроператоры видят обеспокоенность туристов по поводу отдыха в ОАЭ – они интересуются, безопасно ли отдыхать на берегу Персидского залива, не повлияет ли ситуация в Иране на полеты российских авиакомпаний в ОАЭ. Но спада продаж нет, туроператоры отмечают лишь единичные аннуляции туров в Эмираты", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР уточнили, что поскольку рекомендации Росавиации воздержаться от полетов над территорией Ирака и Ирана, а также Персидского и Оманского заливов не являются поводом для запрета продажи туров, все сборы при аннуляции с туристов удерживаются в полном объеме.

"Туроператоры считают, что в ближайшие две недели ситуация стабилизируется — продажи, даже если немного просядут, полностью восстановятся очень быстро. Туристы ездили в ОАЭ и во времена более серьезных конфликтов в регионе, это образцово-показательное направление в вопросе безопасности", — отметили в ассоциации.

Спрос на туры в Израиль также не снизился. "Ближневосточный кризис никак не влияет на желание туристов отдыхать в Израиле и Иордании. Аннуляций нет, паники никакой тем более нет. Бронирования идут в обычном режиме", — рассказали в АТОР.

В ассоциации уточнили, что изменения цен на туры на Ближний Восток пока нет. "Снижения или роста стоимости туров в ОАЭ, Израиль и Иорданию нет, цены доступные, как и полагается "послепраздничному" низкому сезону", — отметили в ассоциации.

Росавиация 8 января рекомендовала авиакомпаниям РФ не совершать рейсы над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов". В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения ряду ведомств и спецслужб до конца недели провести анализ угроз безопасности россиян на Ближнем Востоке.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS 752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту. По данным разведслужбы Канады, причиной крушения стало попадание иранской ракеты класса "земля-воздух". Иран эту версию отрицает.