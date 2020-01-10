Согласно собранной США информации, иранский радар захватил потенциальную мишень — украинский самолет. Вскоре после этого самолет рухнул.

Разведка США не стала сразу сообщать о полученных данных, так как решила сначала их проверить, отмечает CNN.

При этом американская сторона исходит из того, что иранцы сбили самолет по ошибке.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

Власти ряда западных стран заявили, что по их данным, вероятно, самолет был сбит иранскими военными. При этом изначально сообщалось о возможном попадании только одной ракеты класса "земля-воздух". В Тегеране отвергают такие обвинения.