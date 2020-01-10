«В период с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» обслужили 2,558 млн. пассажиров. Годом ранее за аналогичный период столичные аэропорты приняли 2,231 млн. пассажиров. Таким образом, пассажиропоток в дни новогодних праздников сезона 2019-2020 увеличился на 14,7 %», — говорится в сообщении ведомства.

Лидерам по новогодним перевозкам стал аэропорт «Шереметьево», обслуживший 1,249 млн пассажиров. На втором месте – «Домодедово» с результатом в 745,3 тыс. пассажиров, на третьем – «Внуково» (563,7 тыс.).

«За указанный период из аэропортов Московского авиационного узла было выполнено 19961 рейс, что на 13% больше, чем годом ранее. Максимальная нагрузка по количеству обслуженных пассажиров пришлась на 5 января, когда услугами аэропортов МАУ воспользовались более 286,7 тыс. пассажиров», — сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, на внутренних воздушных линиях значительным спросом пользовались рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар и Симферополь. Наиболее популярными международными направлениями на новогодние праздники традиционно стали горнолыжные курорты Европы, а также Куба, Доминиканская Республика, Таиланд, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты.