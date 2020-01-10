"На выставке представят около двух десятков живописных и около трех десятков графических работ", — говорится в сообщении.

Николай Рыбаков — лауреат общесоюзного конкурса "Золотая кисть" (Москва, 1991), лауреат Балтийской биеннале графики (1995), французского Национального общества изящных искусств (Лувр, 2012), участник множества отечественных и зарубежных выставок.

"Еще в 1980-х годах в поисках сибирской художественной идентичности он обращается к археологическому и этнографическому материалу, много путешествует по Сибири от Таймыра до Тувы, участвует в экспедициях. На грани абстрактного и предметного, где слегка улавливаются архаические образы, художник формирует собственный художественный стиль. Его пластические поиски заряжены многими впечатлениями от неолитического искусства Минусинской котловины до следов манихеев в Хакасии периода раннего Средневековья", — отмечается в сообщении.

Посетить выставку можно до 11 мая 2020 года.