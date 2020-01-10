"В настоящий момент идет процесс получения необходимых разрешений от авиационных властей тех стран, над территорией которых планируется совершать полеты в обход", — сообщили в пресс-службе.

Время в пути на рейсе Москва-Дубай по новому маршруту составит порядка 7 часов. В настоящее время, согласно данным на сайте авиакомпании, оно составляет около 5,5 часов.

На рейсах из Екатеринбурга и Челябинска в Дубай время в пути увеличится до 6,5 часов вместо 5 часов ранее.

В среду утром вскоре после взлета из аэропорта Тегерана упал Boeing-737 "Международных авиалиний Украины". Самолет направлялся в Киев, на его борту находились 176 человек, все они погибли. Причины катастрофы пока не установлены. Росавиация после этого рекомендовала российским авиаперевозчикам облетать Иран, Ирак, Персидский и Оманский заливы, ссылаясь на "информацию о рисках для безопасности международных полетов".

Над Ираном пролегает воздушный маршрут из РФ в Дубай, куда летают в том числе "Аэрофлот", S7, "Победа", "Уральские авиалинии", Royal Flight, AZUR air. Согласно данным сервиса Flightradar24, рейсы в Дубай через воздушное пространство Ирана в четверг выполнили "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и Royal Flight. Последовала рекомендации Росавиации пока только авиакомпания AZUR air: ее рейс ZF7705 Москва-Дубай в четверг был выполнен в обход Ирана через воздушное пространство Турции и Саудовской Аравии.

В Тегеран из российских авиакомпаний летает только "Аэрофлот".