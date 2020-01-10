Большая часть гостей выбрала горный кластер. Здесь отдохнули около 339 тыс. человек, говорится в сообщении.

Также отмечается, что в новогодние каникулы на курорте прошло более 60 массовых мероприятий. В горах Красной Поляны наиболее ярким стал традиционный зимний фестиваль Live Fest, который проводится на курорте "Роза Хутор".

"За последние два года резко возросла популярность прибрежного кластера Имеретинской низменности. В этом году различные мероприятия здесь посетило более 74 тыс. гостей, что на 10 тыс. больше, чем в прошлом году", — отмечается в сообщении.

Самыми массовыми стали матчи Континентальной хоккейной лиги, которые посетили более 29 тыс. сочинцев и гостей курорта. Только матч между клубами "Сочи" — ЦСКА собрал рекордные для "леопардов" 11 786 болельщиков. Ледовое шоу Ильи Авербуха привлекло под своды ледового дворца "Айсберг" более 25 тыс. зрителей. Всего городские культурные мероприятия посетили более 80 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что с 28 декабря в горном кластере работал краевой оперативный штаб. Все городские службы были переведены в режим повышенной готовности. В охране общественного порядка и обеспечении безопасности принимали участие полицейские, представители Росгвардии и казачества. Дежурство велось по восьми маршрутам. Свыше 30-ти человек ежедневно осуществляли мониторинг деятельности горнолыжных курортов.