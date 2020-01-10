«Следим за развитием ситуации в Сухуме в связи со штурмом здания администрации президента сторонниками оппозиции. Обстановка в столице, за исключением центра города, остается в целом стабильной. Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов», — говорится в сообщении.

В четверг в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции, которые утверждают, что на прошедших в минувшем году выборах главы республики действующий президент не набрал большинства голосов. Они требуют проведения новых выборов. Акция началась у Абхазского драматического театра. Затем активисты переместились к администрации президента республики и попытались взять здание штурмом. Вечером протестующие заблокировали здание администрации президента Абхазии.