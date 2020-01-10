"С учетом массива информации о том, что рейс 752 МАУ (авиакомпания "Международные авиалинии Украины" — ИФ) был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", а также повышенной напряженностью обстановки, мы советуем британским подданным не ездить в Иран", — говорится в распространенном в пятницу заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

В нем отмечается: "мы также рекомендуем воздержаться от полетов в Иран, из него и внутри него".

"Необходимо срочно провести полное и прозрачное расследование, чтобы установить, что стало причиной катастрофы", — подчеркнул министр.

4 января британское внешнеполитическое ведомство уже распространяло уведомление о нежелательности проездок в Иран и Ирак в связи с напряженной обстановкой, вызванной гибелью в районе багдадского аэропорта иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.