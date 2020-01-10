Он пояснил, что претензия связана с неудовлетворительным техническим состоянием SSJ-100.

"В парке "ИрАэро" — девять SSJ-100, однако исправными можно считать только пять. Остальные четыре — в неудовлетворительном состоянии. А один из самолетов простаивает три года и, по сути, используется перевозчиком как донор запчастей", — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что сумму убытков в 1,9 млрд рублей, в частности, включены расходы по содержанию, ремонту лайнеров, убытки в связи с отменой рейсов, а также упущенная выгода. Если претензия не будет удовлетворена, то "ИрАэро" готова подать к ГСС иск в арбитраж, добавил собеседник агентства.

Пресс-служба "ИрАэро" в беседе с "Интерфаксом" воздержалась от комментариев в связи с поданной в ГСС претензией, однако подтвердила, что в настоящий момент перевозчик эксплуатирует лишь пять из девяти SSJ-100.

Комментариями ГСС агентство пока не располагает.

Ранее сообщалось, что "Гражданские самолеты Сухого" 30 декабря подали иск в Арбитражный суд Москвы к авиакомпании"ИрАэро". Сумма иска составляет 941,4 млн рублей. Суть требований не раскрывается, предварительные слушания по делу пока не назначены.

Сообщалось также, что "ИрАэро" взяла в лизинг у ГТЛК девять SSJ-100, из них четыре машины были новыми, другие — ранее эксплуатировались Red Wings и авиакомпанией "Ямал". В течение 2018-2019 года ГТЛК подавала несколько исков к "ИрАэро" в связи с долгами за аренду SSJ-100, однако все эти дела завершились мировыми соглашениями.

В интервью "Интерфаксу" генеральный директор "ИрАэро" Юрий Лапин говорил, что основная проблема SSJ-100 — это его двигатели (SaM146 производства российско-французского PowerJet — ИФ).

"По правде сказать, ни один из двигателей, с которым мы работали, не выработал своего ресурса полностью. Некоторые мы досрочно снимали с самолетов из-за выявленных конструктивных недоработок. Иногда эти двигатели были на гарантии или же не на гарантии, но с невыработанным ресурсом", — отмечал Лапин.

Он также напомнил, что по расчетам ГСС налет SSJ-100 должен составлять 202 часа в месяц, и этот показатель закладывается в "экономику самолета". Между тем, "ИрАэро" за все время эксплуатации "даже близко к этой цифре" не подошла, отмечал гендиректор.

В парке "ИрАэро", кроме SSJ-100, находятся два широкофюзеляжных самолета Boeing-777-200, которые ранее эксплуатировала ушедшая с рынка "ВИМ-Авиа", а также канадские CRJ-200, российские Ан-24 и Ан-26.