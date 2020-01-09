По сообщению телеканала Press TV, он назвал эту версию "нелогичными слухами".

"С научной точки зрения невозможно, чтобы речь шла о ракете, попавшей в украинский самолет", — добавил Абедзадех.

"Мы можем утверждать, что самолет, учитывая то, как он рухнул, а также — попытку пилота вернуться в аэропорт, не взорвался в воздухе. Поэтому версию о том, что самолёт был сбит ракетами, можно исключить", — сказал он.

Глава управления считает, что причиной катастрофы, вероятно, стало возгорание, перекинувшееся на двигатели самолета.

Он напомнил, что раз авиалайнер разбился в Иране, то и расследование должна вести именно иранская сторона. При этом Абедзадех сообщил, что Иран сотрудничает по этому вопросу с Украиной, и украинские эксперты уже работают в Иране.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS 752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.