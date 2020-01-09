"У меня есть подозрения на этот счет", — приводит телеканал CBS слова Трампа, сказанные в Белом доме в четверг.

"Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку", — пояснил американский лидер.

При этом он напомнил, что полет украинского самолета проходил при "довольно-таки неблагоприятных окружающих обстоятельствах".

В четверг американский журнал Newsweek сообщил со ссылкой на источники, что лайнер Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), разбившейся под Тегераном, был уничтожен иранскими системами ПВО — вероятно, случайно.

"Украинский рейс, который разбился возле иранской столицы Тегерана, был сбит зенитным ракетным комплексом, заявили Newsweek сотрудник Пентагона, высокопоставленный сотрудник разведки США и служащий иракской разведки", — пишет журнал.

По мнению источников, лайнер был сбит состоящим на вооружении Ирана комплексом противовоздушной обороны Тор-М1, произведенным в России.

"Один сотрудник Пентагона и один высокопоставленный сотрудник разведки США заявили Newsweek, что, по оценкам Пентагона, инцидент носил непредумышленный характер", — отмечает журнал.

Также в статье говорится, что после ракетного удара Ирана по иракским военным базам системы ПВО Ирана находились в активном состоянии.

В то же время в Центральном командовании Вооруженных сил США, Госдепе и Совете безопасности США не стали комментировать изданию эту информацию.

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS 752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.