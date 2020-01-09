"В настоящее время в ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов, где совершают полеты воздушные суда гражданской авиации России, сложились условия, характеризующиеся дополнительными угрозами для безопасности полетов в связи с ведением активных боевых действий, а также сложной общественно-политической обстановкой. С учетом изложенного, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов РФ при выполнении международных воздушных перевозок предлагаю руководителям территориальных органов Росавиации рекомендовать эксплуатантам воздушных судов принять дополнительные меры по обеспечению безопасности полетов с учетом оперативной обстановки в районе и по маршрутам выполнения международных воздушных перевозок, а также рекомендаций, изложенных в руководстве по мерам безопасности, принимаемым в связи с военной деятельностью, потенциально опасной для производства полетов гражданских воздушных судов", — говорится в телеграмме за подписью главы Росавиации Александра Нерадько, с копией которой ознакомился "Интерфакс".

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), который должен был выполнить рейс PS 752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.