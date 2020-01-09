Круизы в Персидском заливе выполняются в обычном режиме

«Несмотря на обострение ситуации вокруг Ирана и запрет Росавиации на полёты над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, каких-либо изменений в движении морских круизных судов в этом регионе нет. По данным представителей ведущих круизных компаний, сейчас нет оснований для внесения изменений в маршруты круизных лайнеров или отмены береговых экскурсий. Нет и российских туристов, которые отказались бы от поездки в регион», — сообщили в объединении.
В зимнем сезоне Персидский залив — самый популярный круизный регион у российских туристов. Маршруты включают посещение Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и других стран Залива. Россиян привлекают доступные цены, короткий перелёт и отсутствие необходимости получать визы.
Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани и ответного удара Тегерана по военным базам в Ираке, где находятся военные США. Утром 8 января Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился при вылете из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Причины катастрофы выясняются.
Росавиация 8 января рекомендовала авиакомпаниям РФ не совершать рейсы над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов". Авиакомпании, выполняющие рейсы в регион, в связи с этим сообщили об изменении маршрутов. В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения ряду ведомств и спецслужб до конца недели провести анализ угроз безопасности россиян на Ближнем Востоке.