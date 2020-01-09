Круизы в Персидском заливе выполняются в обычном режиме

«Несмотря на обострение ситуации вокруг Ирана и запрет Росавиации на полёты над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, каких-либо изменений в движении морских круизных судов в этом регионе нет. По данным представителей ведущих круизных компаний, сейчас нет оснований для внесения изменений в маршруты круизных лайнеров или отмены береговых экскурсий. Нет и российских туристов, которые отказались бы от поездки в регион», — сообщили в объединении.

В зимнем сезоне Персидский залив — самый популярный круизный регион у российских туристов. Маршруты включают посещение Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и других стран Залива. Россиян привлекают доступные цены, короткий перелёт и отсутствие необходимости получать визы.