"В 2019 году туристический сектор Египта восстановился после кризисных лет, страну посетило 13 млн туристов, в том числе 2,5 млн немцев (в 2018 году из Германии прибыло 707 тыс. человек). Ожидается, что в 2020 году Египет примет уже 15 млн путешественников", — сообщает издание.

Как отмечает газета, в предстоящем году власти Египта сосредоточатся на продвижении страны — в частности, на туррынках Испании и Италии. Также Египет будет привлекать путешественников из новых для себя стран и уделит внимание религиозному туризму.

"Кроме того, в 2020 году многие ждут открытия Большого Египетского музея — крупнейшего археологического музея страны. Инвестиции в проект составили миллиард евро", — пишет издание.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Трагедия была классифицирована как теракт. В апреле 2018 года было возобновлено авиасообщение между Москвой и Каиром, но на египетские курорты чартеры по-прежнему не летают.

До закрытия авиасообщения Египет посещали более 2,5 млн российских туристов в год.