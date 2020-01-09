«В связи с обострением ситуации в Ближневосточном регионе, в целях защиты прав и законных интересов потребителей туристских услуг информируем, что Ростуризмом совместно с ассоциацией «Турпомощь» организована работа «горячей линии» для туристов по номеру телефона 8 (499) 678 12 03», — сообщили в Ростуризме.

Как уточняется, линия работает с 9.00 до 21.00.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани и ответного удара Тегерана по военным базам в Ираке, где находятся военные США. Утром 8 января Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился при вылете из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Причины катастрофы выясняются.

Росавиация 8 января рекомендовала авиакомпаниям РФ не совершать рейсы над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов". Авиакомпании, выполняющие рейсы в регион, в связи с этим сообщили об изменении маршрутов. В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения ряду ведомств и спецслужб до конца недели провести анализ угроз безопасности россиян на Ближнем Востоке.