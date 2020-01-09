В четверг Собянин посетил площадку фестиваля "Путешествие в Рождество" в Гольяново, которая открылась впервые в этом сезоне, и пообщался с местными жителями.

"Сегодня уже почти середина января, а зимы так и нет, но мы сделали все, чтобы вы почувствовали праздничное настроение, создали такие замечательные площадки, как Гольяново. Рекордное количество людей на них пришло, больше 21 миллиона уже посетило ярмарку фестивальную, так что мне кажется, что Новый год мы достойно встретили", — сказал мэр.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве с 13 декабря 2019 года на 81 площадке в центре, жилых районах и парках и должен был завершиться 12 января 2020 года, но по просьбе москвичей мэр решил продлить фестиваль до конца месяца.