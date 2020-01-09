Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве с 13 декабря 2019 года на 81 площадке в центре, жилых районах и парках, и должен был завершиться 12 января 2020 года, но по просьбе москвичей мэр решил продлить фестиваль до конца месяца.

В четверг Собянин посетил новую площадку фестиваля "Путешествие в Рождество" в Гольяново, которая открылась впервые в этом сезоне, и пообщался с местными жителями.

"Есть предложение продлить работу ярмарок до конца января, потому что желающих очень много поучаствовать, не все имели такую возможность, кто-то уезжал на новогодние каникулы. Так что мы продлим работу основных площадок до конца января. Новый год продолжается", — сказал Собянин.