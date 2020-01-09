В настоящее время в Туле с гастролями находится цирк "Корона".

"Малыш появился на свет 5 января и получил имя Пряник. Он уже был представлен публике на одном из представлений", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время тигрольвенок живет в гостинице при цирке у дрессировщика Олега Плахтеева.

"Пряник — ребенок тигра Раджи и львицы Сары. Детеныша кормят специальной смесью, потому что у его мамы пропало молоко", — отметил представитель цирка.

По данным местных СМИ, дрессировщик не планирует отдавать тигрольвенка в зоопарк, а будет растить его для дальнейшей дрессировки.

Тигроле́в — гибрид тигра-самца и львицы-самки, не встречаются в дикой природе, так как у тигров и львов в настоящее время разные ареалы обитания.

Тигрольвы совмещают признаки обоих родителей: они могут иметь пятна от матери (гены львов отвечают за пятна — детёныши львов рождаются пятнистыми) и полосы от отца. Грива тигрольва, если она появится, всегда будет короче гривы льва. Обычно тигрольвы меньше львов и тигров и весят около 150 кг.