"Основной версии на сегодняшний день не существует. У нас сегодня есть четыре открытые и три закрытые (версии — ИФ). Я могу сказать, что "Восток — дело тонкое", с самого утра работает наша группа там, но нужно очень осторожно к этому относиться. Мы сейчас сотрудничаем с иранской стороной для того, чтобы мы получили максимальный доступ. Часть людей уже работают на месте события", — сказал Данилов в четверг днем в эфире телеканала "Украина 24".

Вместе с тем, в комментарии "Радио Свобода" секретарь СНБО отметил, что о наличии у экспертов какой-то основной версии пока речи не идет, как и о преобладании одной над другими.

"Здесь нет гонки, СНБО — не пиар-агентство, мы работаем с доказательствами, мы работаем с информацией. Когда та или иная версия будет иметь больше или меньше подтверждение, мы вас будем об этом информировать. На сегодняшний день окончательной версии нет", — сказал Данилов.

Касательно же участвующих в расследовании украинских специалистов, то, по словам секретаря СНБО, "эти эксперты являются лучшими специалистами, которые есть в нашей стране. Они занимались вопросами относительно "Бука" (ЗРК "Бук" — ИФ), которым был сбит самолет на территории Донецкой области".

Ранее в четверг Данилов сообщал о проходившем в Иране совещании с участием представителей компетентных органов этой страны, в том числе иранского отделения IСАО — международной организации гражданской авиации, на котором рассматривались, в том числе, четыре основных версии ЧП.

"Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: — поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта", — сказал секретарь СНБО.

В свою очередь редактор интернет-издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Facebook со ссылкой на источники, что по данным из государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского "Боинга" в Тегеране — "на двигателях нет следов пожара".

Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду, 8 января. Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров — представителей различных стран — и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылкой на иранские власти. Все они погибли.

В связи с катастрофой авиалайнера в Тегеране 9 января объявлено на Украине днем траура.