Перевозчик не выполнял полеты в аэропорт Пулково с сентября 2018 года.

Рейсы FlyOne из Петербурга в Кишинев будут осуществляться на воздушных судах Airbus A320 дважды в неделю — по вторникам и субботам. Обратный рейс будет выполняться по понедельникам и пятницам.

В зимнем сезоне 2019/2020 годов перелеты из Пулково в столицу Молдовы выполняет авиакомпания Air Moldova.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Доли в консорциуме ВВСС через кипрскую Thalita Trading принадлежат "ВТБ Капиталу" (25,01%), германской Fraport AG (25%), катарской Qatar Investment Authority (24,99%) и РФПИ с пулом иностранных инвесторов (25%).

Авиакомпания FlyOne была основана в 2016 году. Перевозчик является одним из лидеров авиационного рынка в Республике Молдова. Маршрутная сеть авиакомпании включает 14 направлений полетов. Флот FlyOne состоит из воздушных судов Airbus A319 и A320.