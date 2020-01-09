"Тысячи коал, кенгуру, валлаби, сумчатых летяг, потору, какаду и птиц-медососов погибли в пожарах на северном побережье штата Новый Южный Уэльс. Лесам понадобятся десятилетия на восстановление, из-за чего многие виды могут оказаться под угрозой исчезновения", — сообщает телеканал со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы (WWF).

В свою очередь, в Университете Сиднея отметили, что биоразнообразие Австралии и без того сокращается в течение последних десятилетий, а масштабные пожары ускорили этот процесс.

"Австралия – страна, для которой типичны лесные пожары, но то, что происходит сейчас, ненормально. Это последствия изменения климата, которые в Австралии заметны в первую очередь, и это очень грустно", — цитирует SBS профессора Университета.

Лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года, наиболее сильно пострадал штат Новый Южный Уэльс на восточном побережье континента. Потушить огонь до сих пор не удается. По данным на 9 января, погибли 27 человек, уничтожены около 10 млн гектаров леса, сгорели и повреждены свыше 2 тыс. домов. Дым от пожаров почувствовали жители крупных городов, в том числе Сиднея и Мельбурна, где в декабре предельно допустимый уровень концентрации вредных веществ в воздухе был превышен в 11 раз.

В 2019 году Австралия пережила самую сильную засуху в истории, в декабре температура во многих регионах превысила 40 градусов. Как утверждают местные власти, в большинстве случаев огонь возникает от естественных причин — ударов молний в пораженные засухой леса, а также сильного ветра, который быстро разносит пламя. Но есть и случаи умышленных поджогов, в которых полиция обвинила более 20 человек.

По мнению ученых, нынешние пожары — самые крупные в Австралии за последние десятилетия.