На международных линиях перевозки выросли на 7,8%, до 26,618 млн пассажиров, на внутренних — на 10,3%, до 23,315 млн человек. Наиболее популярные международные направления по итогам года — Анталья, Ереван, Париж, Пекин и Тель-Авив, федеральные — Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Краснодар.

Количество взлетно-посадочных операций в "Шереметьево" в прошлом году выросло на 8,2%, до 386,370 тыс.

"В 2019 году в "Шереметьево" начали выполнять полеты новые авиакомпании: Belavia, Brussels Airlines, Vietnam Airlines, Turkish Cargo, были открыты рейсы по 19 новым направлениям", — отмечает пресс-служба аэропорта.

В 2018 году "Шереметьево" обслужило 45,8 млн пассажиров, на 14% больше, чем годом ранее.

66% акций АО "Международный аэропорт "Шереметьево" принадлежат ООО "Шереметьево Холдинг" — структуре кипрской TPS Avia Holding, в которой более 65% в трасте в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, около 35% у Аркадия Ротенберга. 30,43% акций МАШ — у государства в лице Росимущества. Небольшими пакетами владеют ПАО "Аэрофлот" и ООО "ВЭБ Капитал".