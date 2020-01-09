Как сообщается на сайте компании, тарифы для легковых автомобилей без транспондера М-11 повышены в диапазоне от 10 до 50 руб.

Так, стоимость проезда от Москвы до "Шереметьево-2" (терминалы D, E и F) в дневное время выросла на 10 руб. (до 320 руб.) от Москвы до Солнечногорска днем в будние дни — на 50 руб. (до 600 руб.) Цена маршрута из Москвы в Зеленоград, в "Шереметьево-1" (терминалы A, B и C), а также всех маршрутов из Зеленограда, "Шереметьево-1" и -2, частично от "Малой бетонки" (А-107) и Солнечногорска осталась на прежнем уровне.

Как отмечает СЗКК, при наличии транспондера М-11 стоимость проезда для легковых автомобилей между терминалами аэропорта "Шереметьево", ПВП "Шереметьево-1" (A,B,C) и ПВП "Шереметьево-2" (D,E,F) снизилась с 75 до 50 руб.

При этом проезд из Москвы в Зеленоград для держателей транспондеров стал дороже на 10 руб., в "Шереметьево-1" и -2 — на 20 руб., до "Малой бетонки" (А-107) и Солнечногорска, от "Малой бетонки" (А-107) в Москву, Зеленоград и Солнечногорск диапазон корректировок — от 10 до 60 руб. Так, стоимость проезда от Москвы до "Шереметьево-2" (терминалы D, E и F) в дневное время выросла на 20 руб. (до 300 руб.), от Москвы до Солнечногорска днем в будние дни — на 50 руб. (до 500 руб.)

Проезд с транспондером М-11 остается самым выгодным способом проезда по платной дороге, а абонемент позволяет экономить до 50% от тарифа при оплате наличными или банковской картой, отмечает СЗКК.

ООО "СЗКК" — специализированная компания, которая осуществила строительство и эксплуатирует на платной основе головной участок 15-58 км скоростной автомобильной дороги "Москва — Санкт-Петербург". Участниками ООО "СЗКК" являются французская операторская компания в сфере дорожной инфраструктуры Vinci Highways и ПАО "Мостотрест".