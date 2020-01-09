"Во исполнение поручения губернатора (Александра) Беглова в связи с обращением генерального директора Государственного Эрмитажа (Михаила) Пиотровского по вопросу создания в Санкт-Петербурге Музея-института исламской культуры принято решение о размещении указанного музея в здании", — говорится в ответе (копия имеется в распоряжении "Интерфакса").

Елин уточнил, что здание будет передано после завершения регистрации музея, создаваемого на базе фонда развития научных и культурных проектов "Аль-Макам", и поступления в комитет имущественных отношений соответствующего заявления с приложением необходимых документов.

Дом архитектора А.П.Брюллова расположен по адресу: Кадетская линия Васильевского острова, 21 — Тучков переулок, 16 и является памятником архитектуры классицизма.

С конца XVIII века домом владели купцы и промышленники Билибины, в 1845 году новый владелец Брюллов перестроил дом без изменения главного фасада. Сам архитектор занимал казенную квартиру во флигеле Академии художеств и не жил в своем доме, квартиры здесь сдавались.

В конце 1870-х годов дом унаследовала дочь Брюллова Софья Сюзор, в начале XX века по инициативе ее мужа здесь был создан Музей старого Петербурга. После Октябрьской революции в доме Брюллова располагался детский сад, в 1939 году здание реставрировали, с 1967 года его занимала библиотека Н.А.Островского. В 2008 году дом признали аварийным и планировали расселить, однако позднее здание было изъято для государственных нужд.