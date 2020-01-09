"В целях недопущения распространения случаев заболеваний в Российской Федерации, в настоящее время Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу в приграничных территориях", — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте ведомства в четверг.

В Роспотребнадзоре отмечают, что туристический поток из России в Китай и объем поездок внутри Китая возрастут из-за празднования китайского Нового года 25 января и объявления выходными днями 24-30 января.

31 декабря Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, в городе зарегистрировано 59 случаев заболевания, подтверждено, что возбудителем стал вирус — причем у 15 заболевших лабораторно нашли новый вид короновируса.

Заболевание протекает в легкой и средней тяжести форме, семь заболевших находятся в тяжелом состоянии, летальных исходов не зафиксировано. Контактные лица находятся под наблюдением, случаев передачи вируса от человека к человеку пока не отмечалось, сообщили в Роспотребнадзоре. В российском ведомстве уточнили, что приводят информацию китайских СМИ, которые ссылаются на администрацию города Ухань.

По предварительным данным, часть случаев заболевания связана с городским рынком морепродуктов. Рынок закрыт, специалисты КНР продолжают эпидемиологическое расследование.

На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) размещена информация о текущей вспышке в Китае, предоставленная ВОЗ властями КНР. На основании имеющихся данных, ВОЗ пока не дает рекомендаций по ограничению международных поездок и торговли, добавили в Роспотребнадзоре.