"Леонардо ДиКаприо с друзьями отдыхал на арендованной яхте у острова Сен-Бартелеми, когда услышал призыв о помощи с туристического судна Club Med. Один из его пассажиров в состоянии алкогольного опьянения выпал за борт. Актер и его друзья присоединились к поискам и помогли спасти человеку жизнь", — пишет портал.

Как отмечает портал, пострадавшего удалось обнаружить в бурной воде за час до захода солнца и начала сильного ливня. Поиски длились 11 часов. Причем яхта ДиКаприо оказалась единственной в акватории на тот момент, и только она могла помочь.

Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник". Там его герой Джек Доусон погибает, утонув в ледяной воде после кораблекрушения.