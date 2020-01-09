Забастовка длится уже 36-й день и стала самой длительной подобной акцией во Франции за последние десятилетия.

В утренний час пик в Парижском регионе скопились пробки общей протяженностью около 200 км. Общественный транспорт в столице также работает с перебоями, многие местные жители не смогли вовремя добраться на работу.

В четверг в забастовке принимают участие, в частности, учителя, медсестры и адвокаты. На работу не вышло около 30% учителей во Франции, в Париже закрыты десятки школ.

Акции протеста проходят и во французской провинции, в частности, в Руане, Бордо, Марселе и Тулузе.

Согласно недавнему опросу компании Odoxa для газеты "Фигаро", 61% жителей Франции одобряет забастовку и считает ее оправданной.

В ходе обращения на Новый год президент Франции Эмманюэль Макрон выразил приверженность планам проведения пенсионной реформы, но призвал правительство Франции найти компромисс в диалоге с профсоюзами.

Наиболее спорным пунктом пенсионной реформы является повышение возраста, в котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме, с 62 до 64 лет. Система исчисления пенсии в рамках реформы будет приведена к единому стандарту, в то время как сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.