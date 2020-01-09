"25 января в рамках праздника "Русский холодец" пройдет гастрономический чемпионат мира по холодцу (...) чемпионат мира предлагает соревноваться не только тем, кто готовит холодец, но и любителям полакомится этим блюдом", — говорится в сообщении.

Организаторами состязания стали Московский областной фонд социального партнерства "Социум согласие" и Книга рекордов Подмосковья.

В пресс-службе администрации "Интерфаксу" уточнили, что в 2019 году чемпионат посетило около 5 тыс. человек, был сварен самый большой холодец в мире весом более 263 кг. Холодец внесен в Книгу рекордов Подмосковья и является номинантом Книги рекордов Гиннесса.