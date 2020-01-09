Фото: nnzoo.ru
На сайте зоосада сообщается, что обычно у агути рождаются от одного до четырёх малышей, которые остаются с родителями до следующего пополнения в семействе.
"В нашем случае на свет появился единственный малыш. Он начал бегать практически сразу после рождения", — пишут сотрудники зоопарка.
Фото: nnzoo.ru
Новый обитатель "Лимпопо" очень подвижен и любит фрукты.
"Агути относится к отряду грызунов, так что рождение малыша в год Крысы очень символично! ", — отметили в "Лимпопо".
Агути — млекопитающее из тропических лесов Амазонки, родственник морских свинок. Это небольшие подвижные животные, которые могут преодолевать большие расстояния и высоко прыгать. Обычно агути создают пару на всю жизнь.