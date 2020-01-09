"На протяжении двух-трех лет спрос на круизы по Японии устойчиво растет, активнее всего ими интересуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани и других городов-миллионников. Но в первую очередь места на лайнерах с выходом из Владивостока приобретают жители Дальнего Востока", — сказала она.

По словам Тюриной, спрос на круизы в Японию у россиян растет в основном из-за открытия посадки во Владивостоке, но в целом начал подрастать после упрощения визового режима. "Кроме того увеличилось количество лайнеров в азиатском регионе, а конкуренция привела к адекватному ценообразованию. Круиз с посещением нескольких японских портов оказывается весьма экономичным вариантом знакомства со страной — особенно по сравнению с расценками местных отелей и с учетом отсутствия дополнительных трат на транспорт и развлечения", — рассказала эксперт.

Тюрина уточнила, что наибольшей популярностью у россиян пользуются комбинированные круизы: посещение Японии вместе Китаем и Южной Кореей. "Сегодня круизов по Японии и Южной Корее на рынке мало, а спрос на азиатские направления в России растет. Последние пять лет Азия существенно опережает в темпах роста самые крупные круизные рынки – Европу и Карибы", — отметила она.

Востребованность азиатских круизов, по словам Тюриной, растет и благодаря различным акциям круизных компаний. Акции круизных компаний на вторую половину 2020-го и начало 2021 года стимулируют раннее бронирование, что особенно актуально для круизов премиум-сегмента. Так, некоторые агентства открыли продажи на майские круизы уже в ноябре, спрос превысил ожидания.