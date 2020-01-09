Первый рейс выполнен 7 января. Полеты осуществляются на самолетах Ан-28 по вторникам и четвергам в утреннее время.

В "Аэрокузбассе" также сообщили, что авиакомпания "ЮВТ Аэро" с 4 января начала летать по маршруту Казань-Екатеринбург-Новокузнецк и обратно. Полеты выполняются по средам и субботам.

Кроме того, как сообщили "Интерфаксу" в аэропорту Кемерово, с 3 января "ЮВТ Аэро" начала летать из Казани в Кемерово и обратно. Рейсы осуществляются 2 раза в неделю.

В свою очередь, АО "Авиакомпания Нордстар" (торговая марка NordStar, находится под контролем ГМК "Норникель") с 4 января начала выполнять прямой рейс из Красноярска в Кемерово по субботам.

S7 Airlines (бренд авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус") со 2 января 2020 года начала выполнять рейсы по маршруту Новосибирск-Кемерово-Новосибирск на самолетах Embraer 170 пять раз в неделю (каждый день, кроме вторника и пятницы).

Все перечисленные рейсы являются субсидируемыми.

Вместе с тем, как сообщили в "Аэрокузбассе", из-за низкой загрузки авиакомпания "Якутия" отказалась от планов ввести рейс из Новокузнецка в Москву ("Внуково"), выполнение которого предполагалось начать с 28 декабря 2019 года.

Как сообщалось, сначала старт рейса был намечен на 28 октября 2019 года, затем перенесен на конец года также из-за низкой загрузки. Предполагалось, что к концу 2019 года загрузка вырастет за счет гостей горнолыжного курорта "Шерегеш" (находится на юге Кемеровской области, ближайший к курорту аэропорт — в Новокузнецке). Рейс даже предполагалось сделать круглогодичным.

В настоящее время утренние рейсы из Москвы в Новокузнецк ежедневно выполняют авиакомпании "Аэрофлот" ("Шереметьево") и S7 ("Домодедово").

В "Аэрокузбассе" в четверг сообщили также, что авиакомпания "АЛРОСА" вновь отложила чартерный рейс по маршруту Новокузнецк-Санья (о.Хайнань, Китай), выполнение которого планировалось начать с февраля 2020 года. По словам сотрудника авиапредприятия, выполнение рейса отложено, как минимум, до апреля. "Китай не дает разрешение", — пояснил он.

Как следствие, пока не планируется возобновлять регулярные рейсы из Петербурга в Новокузнецк. "АЛРОСА" планировала летать из Санкт-Петербурга в Новокузнецк, затем из Новокузнецка в Санью и обратно", — пояснил представитель "Аэрокузбасса", добавив, что прямой чартерный рейс из Петербурга в Новокузнецк был выполнен 29 декабря, еще один планируется 12 января.

Как сообщалось, ранее рейс в Санью планировалось открыть с 28 октября 2019 года, затем он был перенесен на февраль 2020 года. В декабре 2018 года "АЛРОСА" отменила открытые в августе-сентябре 2018 года чартерные рейсы в Санью из четырех сибирских городов (Барнаула, Томска, Кемерово и Новокузнецка), а также из одного дальневосточного (Благовещенска).

Прямые полеты из Санкт-Петербурга в Новокузнецк и обратно раз в неделю по выходным "АЛРОСА" открывала в сентябре прошлого года, однако уже в ноябре приостановила выполнение рейса из-за низкой загрузки.