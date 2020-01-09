В него включено святилище палеолитической стоянки Хотылёво-2 в окрестностях Брянска. С 2005 года на стоянке племён, обитавших здесь 23 тыс. лет назад, находили артефакты, которые были уложены на присыпанной охрой земле, а иногда были накрыты сверху фрагментированными костями мамонта.

"Во время раскопок 2019 года стало очевидно, что ямки, вкопанные кости мамонта и особые находки образуют овал, в центре которого находилось кострище. Одной из таких необычных находок стал артефакт, ранее не встречавшийся ни на одной палеолитической стоянке граветта: предмет с длинным узким телом и асимметричным навершием, украшенный орнаментом из палочек и косых крестиков", — сообщается на сайте института.

Ученые считают, что артефакт использовался в ритуальных и магических целях.

Хотылёво-2 — крупная верхнепалеолитическая стоянка в Брянской области, которую обычно относят к культурно-исторической общности восточный граветт. Стоянка расположена на высоком мысу близ реки Десна у села Хотылёво в 25 км от Брянска. Открыта брянским ученым Федором Заверняевым в 1968 году.

В 1969-1981 годах он изучил 554 м² памятника. После большого перерыва работы были возобновлены в 1993 году Институтом археологии РАН под руководством Константина Гаврилова. С этого времени раскопки продолжаются непрерывно. В настоящее время вскрыто в целом более 700 м² территории стоянки. Коренной зуб человека современного типа из Хотылёво- 2 является древнейшей находкой неоантропа в бассейне Десны. Во время раскопок археологи находили предметы быта, кремниевые орудия и статуэтки из слоновой кости.

Кроме святилища "Хотылево-2" в топ-10 прошлого года Института археологии РАН вошло погребение четырех скифских "амазонок", находки при раскопках в Большом Кремлевском сквере, христианские древности в Фанагории, боярские саркофаги возле Георгиевского собора Юрьева монастыря, фигурка льва из Денисовой пещеры в Сибири, место предполагаемого захоронения ближайшего соратника Наполеона, французского генерала Гюдена на Королевском бастионе Смоленска, кирпичные надворные печи XVI века на территории Троице-Сергиевой Лавры, клад редких византийские монет X века на Тамани, а также завершение исследование цитадели бактрийской крепости Узундара.