"В среду количество опасных частиц РМ2.5 в воздухе Бангкока увеличилось до рекордных 119 мкг/м³, в результате чего столица Таиланда заняла третье место после австралийской Канберры и индийского Нью-Дели по уровню загрязнения воздуха", — пишет издание.

Несмотря на то, что уже к вечеру среды количество частиц снизилось до 33,9 мкг/м³, власти города объявили повышенную готовность для медработников в 38 из 50 районов столицы и прилегающих провинций.

"Небезопасным для здоровья в Бангкоке считают концентрацию частиц на уровне 51 мкг/м³ и выше. При этом в других странах мира эта планка намного ниже. Мелкая пыль может вызвать серьезные респираторные заболевания, особенно среди уязвимых групп населения – пожилых людей, беременных женщин и детей, людей с сердечными и респираторными заболеваниями. Им стоит носить лицевую маску и избегать активностей на свежем воздухе", — отмечает газета.

Как пишет издание, в целях облегчения ситуации полиция Бангкока будет строго контролировать выбросы от транспортных средств и заводов и обеспечит запрет на сжигание чего-либо на открытом воздухе.