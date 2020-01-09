В преддверии новогодних праздников рост замедлился. В ноябре рост составлял 5,1%, в октябре — 7%. В сентябре и августе рост сохранялся на уровне 4,3%. В июле на пике летнего сезона объем перевозок повысился на 5,3%. В июне был рост на 4,8% после майского взлета до 15,3% на фоне более длинных выходных, что компенсировало апрельский провал до +1,6%.

В марте рост составлял 9,4%, в феврале — 5,8%, в январе — 4,8%, в преддверии новогодних праздников 2018 года — 4,2%. До декабря 2018 г. темпы увеличения сохранялись на уровне, близком к 7%: в ноябре — 6,7%, в октябре — 7,6%, в сентябре — 6,9%, в августе — 7%.

Пассажирооборот в дальнем следовании в декабре вырос на 4,3%, до 6,7 млрд пассажиро-километров. По итогам всего 2019 г. было отправлено 116,5 млн человек, что на 5,6% больше, чем в 2018 г., пассажирооборот вырос на 3,1%, до 99,2 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки в декабре увеличились на 3,2%, до 90,4 млн человек, пассажирооборот — на 2,4%, до 2,7 млрд пассажиро-километров. В целом в 2019 г. они выросли на 3,2%, до 1,8 млрд человек, пассажирооборот — на 3,4%, до 34,2 млрд пассажиро-километров. Определенное влияние на динамику этого показателя оказывают перевозки пассажиров по Московскому центральному кольцу, в 2019 году по МЦК было перевезено 148 млн пассажиров, что на 14,5% больше, чем в 2018 году.

Всего в декабре было отправлено около 99 млн пассажиров, что на 3,2% больше, чем в том же месяце 2018 г., пассажирооборот увеличился на 3,7%, до 9,4 млрд пассажиро-километров. В 2019 году в РФ перевезено 1,2 млрд человек, что на 3,4% больше, чем за 12 месяцев 2018 года. Пассажирооборот вырос на 3,2%, до 133,5 млрд пассажиро-километров.