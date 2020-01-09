Как уточняется, инцидент произошел в конце октября 2019 года в новосибирском аэропорту «Толмачево». Вызванный экипажем лайнера, следовавшего рейсом «Новосибирск-Пхукет», сотрудник транспортной полиции обнаружил пассажира на стоянке воздушных судов в состоянии алкогольного опьянения.

«Сотрудник транспортной полиции потребовал от обвиняемого прекратить нарушение общественного порядка и проследовать в помещение отдела МВД России в аэропорту «Толмачево» для составления протокола об административном правонарушении. Обвиняемый применил насилие в отношении сотрудника транспортной полиции, а после его доставления в дежурную часть в присутствии гражданских лиц публично оскорбил полицейских. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый в полном объеме признал свою вину», — говорится в сообщении правоохранителей.

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