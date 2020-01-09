Rail Baltica – железная дорога со стандартной европейской колеей, которая должна соединить страны Балтии, Восточную и Западную Европу. Балтийская часть дороги протяженностью 870 км пройдет через Таллин, Ригу и Каунас до границы Литвы и Польши, это крупнейший инфраструктурный проект стран Балтии, который на 75% финансируется Евросоюзом. Инвестиции в проект должны составить 5,79 млрд евро, но проверка показала, что бюджет может быть превышен.

Как сообщил Госконтроль Латвии, пока организациям, которые реализуют проект, не удалось обеспечить выполнение мероприятий, определенных договорами о финансировании из ЕС, в соответствии с утвержденным графиком и первоначально рассчитанным бюджетом.

Совместный аудит Rail Balticа проводили высшие ревизионные органы Латвии, Литвы и Эстонии. Его целью была оценка управления системами внутреннего контроля и государственных закупок в проекте Rail Balticа, эффективность использования государственных денег, в частности в рамках закупок и контрактов.

Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, комментируя выводы госаудита, сказал, что министерство сообщения предложило несколько организационных и операционных решений для ускорения реализации проекта, в том числе идею концентрации управления проектом в одной компании – RB Rail.

Линкайтс сообщил также, что в настоящее время идет проектирование самых сложных участков Rail Baltica в Латвии. Кроме того, завершена разработка технических решений для станции Rail Baltica в международном аэропорту Риги, идет разработка проекта Рижского центрального вокзала, и уже заключен договор о строительстве.

Финансовый директор RB Rail Игнас Дегутис пояснил, что расходы Rail Baltica во всех странах будут скорректированы после завершения разработки проекта в 2021 году и проведения дальнейших исследований о прогнозируемых пассажирских и грузовых потоках.