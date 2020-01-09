В общей сложности доля иностранных пассажиров в автобусах компании в четвертом квартале 2019 года увеличилась до 49% (годом ранее было 45%). Наиболее сильно интерес иностранных граждан к поездкам в Петербург вырос на католическое Рождество и Новый год – на 24%.

"После введения электронных виз заметнее всего число иностранцев увеличилось на маршруте Хельсинки – Санкт-Петербург – на 53%. Также на 24% выросло число зарубежных туристов на рейсах из Таллина, на 12% — из Риги, на 7% — из Йыхви (Восточная Эстония)", — отметили в пресс-службе перевозчика.

В компании уточнили, что больше всего иностранных пассажиров на рейсах в Петербург были гражданами Эстонии, Латвии, Финляндии, Литвы и Германии. "При этом наиболее заметно выросло количество французов – в 3,25 раз", — сказали в пресс-службе.

С 1 октября граждане 53 иностранных государств, включая практически все страны Евросоюза, могут посетить Петербург и Ленинградскую область, оформив бесплатные электронные визы. С 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.