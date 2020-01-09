"В Сочи сохраняется аномально теплая погода, температура которой выше обычной на несколько градусов. Кроме того, сочинская флора в декабре не добрала осадков. Из-за этого нарушается биологический ритм растений", — сказал Иваненко в четверг агентству "Интерфакс-Юг".

По его словам, из-за теплой погоды и из-за недобора влаги в лесах в декабре зацвели цикламены и подснежники.

"На полтора месяца раньше зацвели мимоза, сирень, лесные колокольчики", — сказал Иваненко, уточнив, что обычно мимоза в Сочи расцветает в конце февраля — начале марта.

Между тем, по его словам, растения, которые расцвели, могут погибнуть при минус 7 градусах, однако для Сочи такая температура также считается аномальной.

"Наряду с ранним цветением многих лесных растений в сочинских огородах в открытом грунте продолжают расти помидоры", — добавил Иваненко.

Он добавил, что прошлая зима в Сочи была безморозной. Но такие зимы часто бывают на курорте, однако не два раза подряд, и из-за этого летом может возникнуть дефицит воды.