"Наши самолеты будут облетать Иран и Ирак до выяснения обстоятельств катастрофы", — сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе компании .

В "Белавиа" уточнили, что на данный момент единственное направление, при котором ее самолеты проходят по территории Ирака и Ирана — это чартерный рейс Минск-Дубай, выполняемый раз в неделю. Следующий рейс запланирован на 10 января.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился утром в среду после взлета из аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Ранее в среду также стало известно, что Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке. Операция, названная "Мученик Сулеймани", была осуществлена в ответ на гибель 3 января в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.