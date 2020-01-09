Согласно рекомендациям внешнеполитического ведомства Великобритании, туристам в ОАЭ "нужно сохранять бдительность и следить за новостями", а перед поездкой в Дубай и другие эмираты оформить комплексную медицинскую страховку.

"Дубай пользуется большой популярностью у британских туристов. Однако после убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными в регионе произошла эскалация напряженности. Ситуация может ухудшиться без предупреждения. Есть вероятность терактов в ОАЭ", — отмечает МИД.

Посещать Иран и Ирак туристам МИД не советует вовсе, хотя полеты гражданских самолетов над этими странами пока выполняются. "Представители авиакомпаний Virgin Atlantic, Emirates и British Airways заявили о том, что следят за ситуацией и при необходимости готовы изменить траекторию полетов над регионом", — пишет газета.

Росавиация 8 января рекомендовала авиакомпаниям РФ не совершать рейсы над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов". В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения ряду ведомств и спецслужб до конца недели провести анализ угроз безопасности россиян на Ближнем Востоке.