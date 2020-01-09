"В течение ближайшей недели существенно погода не изменится. Температурный фон возвращается к значениям, ставшим привычными в декабре: в основном, ночью они слегка отрицательные, днем слегка положительные. Единственным исключением будет ночь на воскресенье, когда будет немного холоднее: -4...-6, но днем температура вновь вернется к нулю", — сказал Вильфанд.

Температурный фон на предстоящих выходных 11-12 января будет выше нормы на 5 градусов, а в понедельник и вторник — на 8-9 градусов. Старый Новый год, который жители России празднуют в ночь с 13 на 14 января, также будет аномально теплым — днем оттепель, ночью слабый "минус".

"Погода никак не хочет восстанавливаться, и к старому Новому году она не будет отличаться от Нового года по новому стилю — останется такой же теплой", — сказал Вильфанд.

Он добавил, что по предварительным расчетам похолодания не видно до 16 января включительно. Прогноз на Крещение, когда по всей стране проходят традиционные зимние купания (19 января), метеорологи подготовят в начале следующей недели.

Снежный покров в ближайшие дни немного увеличится. В четверг высота снега в Москве выросла благодаря прошедшему снегопаду на 3 см до отметки в 4-5 см, хотя, по словам Вильфанда, отправляться на лыжню пока рано — снежного покрова для безопасного катания может оказаться недостаточно. В субботу снег пройдет снова, но из-за оседания и уплотнения сугробы намного выше не станут — высота снега прибавит максимум 3 см.

"Утверждать, что это настоящая снежная зима, преждевременно. Снег оседает, уплотняется", — сказал Вильфанд.

Собеседник агентства также напомнил, что аномально теплая зима в этом году не только в Москве, но и на всей территории России. Виной тому теплый воздух с Атлантики, который не только определяет погоду на европейской территории России, но и поступает через Урал на азиатскую территорию страны.