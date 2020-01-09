За время работы площадки собственники вложили в нее около 700 млн рублей.

"На первоначальном этапе "Подворье" было востребовано и у правительства, и у бизнеса: здесь проходили многие масштабные мероприятия регионального, межрегионального и международного уровня. Однако постепенно событий становилось все меньше, и в последние четыре года убытки комплекса достигли абсолютного максимума — 80 млн рублей в год", — говорится в сообщении.

"Мы искали различные пути, чтобы сохранить туристическое направление: снижали стоимость входного билета, оптимизировали расходы. Однако к удовлетворительным экономическим результатам так и не пришли", — объясняет холдинг свое решение о закрытии площадки.

Закрытию комплекса для туристов способствовал рост интереса к расположенному рядом курорту "Белокуриха-2", который также развивает холдинг.

В начале января совет директоров холдинга утвердил программу преобразования "Сибирского подворья" в производственное подразделение АО "Алтайские луга" (входит в холдинг "Курорт Белокуриха").

Так, на сегодняшний день на этой территории работают две индюшиные фермы, готовится к запуску грибная ферма. Намечается реконструкция одного из павильонов под круглогодичную теплицу.

При этом частный ипподром "Алтай" на территории комплекса продолжит работу в обычном режиме.

Что касается масштабных краевых мероприятий, то в 2020 году "Курорт Белокуриха" "выполнит взятые обязательства, а на перспективу перенесет основные силы и фонды на строящийся курорт ("Белокуриха-2" — ИФ), который к 2021 году сможет принимать различные мероприятия", говорится в сообщении.

По данным холдинга, комплекс "Сибирское подворье", площадь которого составляет 5 тыс. кв. метров, является крупнейшей на Алтае туристической площадкой, ставшей победителем национальной премии Russian Event Awards в номинации "Лучшая площадка событийного туризма". На территории комплекса проходили, в частности, такие мероприятия, как "АлтайтурАлтайкурорт", "Сибирская масленица", "Алтайфест".

АО "Курорт Белокуриха" является основным санаторно-курортным объединением в городе-курорте Белокуриха. В его состав входят санатории "Белокуриха", "Сибирь", "Катунь", курортная поликлиника, оздоровительный центр "Водный мир" и др. Компания также является якорным инвестором крупного турпроекта "Белокуриха-2".