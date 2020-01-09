В связи с этим, время полета по маршруту Алматы — Дубай увеличится на 20 минут, Дубай — Алматы на 10 минут, Нур-Султан — Дубай на 55 минут, Дубай — Нур-Султан на 35 минут, отмечается в сообщении пресс-службы.

"Air Astana будет внимательно следить за развитием событий и проинформирует общественность, если произойдут дальнейшие изменения", — отмечается в пресс-релизе.

В авиакомпании также обратились с просьбой к пассажирам уточнять расписание полетов на airastana.com или обращаться в Центр бронирования и информации.

Ранее еще в одной казахстанской авиакомпании SCAT агентству "Интерфакс-Казахстан" подтвердили, что рассматривают возможность изменения маршрута полетов над Ираном.

Самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 08.01.2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. Находившиеся на борту 168 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.