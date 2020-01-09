"Казахстанским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана. Авиакомпании, в связи со сложившейся ситуацией, прорабатывают вопрос выполнения указанных полетов через альтернативные воздушные трассы в облет воздушного пространства Ирана по согласованию с навигационными службами соответствующих стран", — говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, через воздушное пространство Ирана выполняют регулярные перевозки два казахстанских авиаперевозчика — Air Astana и SCAT.

Air Astana выполняет полеты по направлениям Нур-Султан — Дубай 5 раз в неделю и Алматы — Дубай 10 раз в неделю через воздушное пространство Ирана.

SCAT выполняет два регулярных рейса по направлениям из Алматы в Медину и Джидду по 1 разу в неделю и два нерегулярных рейса Алматы — Шарм Эль-Шейх и Шымкент — Шарм Эль-Шейх через воздушное пространство Ирана.

По данным министерства, среди авиакомпаний, выполняющих рейсы через воздушное пространство Ирана в Казахстан: Fly Dubai (ОАЭ) — Дубай-Нур-Султан — 5 рейсов в неделю, Дубай-Алматы — 7 рейсов в неделю; Etihad — Абу-Даби-Нур-Султан — 2 рейса в неделю; Air Arabia — Шарджа-Алматы — 5 рейсов в неделю.

Иранская авиакомпания Mahan Air выполняет регулярные полеты по маршруту Тегеран — Алматы, добавили в ведомстве.

Самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 08.01.2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. Находившиеся на борту 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.