Согласно предварительному докладу следователей, экипаж авиалайнера также не запрашивал помощи.

Кроме того, отмечается, что перед крушением самолет пытался развернуться и направиться обратно в сторону аэропорта из-за неполадки.

Между тем, агентство Bloomberg указывает, что украинская следственная группа в четверг прибыла в Тегеран для расследования авиакатастрофы.

Агентство со ссылкой на иранских следователей сообщает, что самолет пропал с радаров на высоте около 2,5 тыс. метров.

Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду.

По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров — представителей различных стран мира — и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылкой на иранские власти. Все они погибли.

Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.